İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Maliyyə
    13 aprel, 2026
    Bu ilin əvvəlinə Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri 4 % və yaxud 0,4 milyard manat azalaraq 9 milyard manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, azalmanı şərtləndirən əsas amil cari ilin ilk 8 ayında Maliyyə Nazirliyinin yeni emissiya təşkil etməməsi olub.

    Hesabat dövründə AMB-nin notlarının dövriyyədəki məbləği 1,8 dəfə və yaxud 0,2 milyard manat artaraq 0,4 milyard manata çatıb.

    В Азербайджане сократился объем государственных ценных бумаг в обращении

