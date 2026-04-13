    Доступ к Большой Мардакянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

    Искусство
    13 апреля, 2026
    • 18:10
    Доступ к Большой Мардакянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

    В Большой Мярдякянской крепости из-за сильных дождей зафиксированы частичные обрушения.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

    Отмечается, что Бакинское региональное управление Госслужбы провело осмотр объекта, доступ на его территорию временно ограничен.

    После оценки состояния поврежденных кровли и несущих конструкций будут приняты необходимые меры.

    Ситуация находится под контролем соответствующих структур.

    Большая Мардакянская крепость Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия
    Фото
    Böyük Mərdəkan qəsrində çökmə baş verib, əraziyə giriş məhdudlaşdırılıb

