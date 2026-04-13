Доступ к Большой Мардакянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

В Большой Мярдякянской крепости из-за сильных дождей зафиксированы частичные обрушения.

Как сообщает Report, об этом заявили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Отмечается, что Бакинское региональное управление Госслужбы провело осмотр объекта, доступ на его территорию временно ограничен.

После оценки состояния поврежденных кровли и несущих конструкций будут приняты необходимые меры.

Ситуация находится под контролем соответствующих структур.