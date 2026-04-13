Доступ к Большой Мардакянской крепости ограничен из-за частичного обрушения
Искусство
- 13 апреля, 2026
- 18:10
В Большой Мярдякянской крепости из-за сильных дождей зафиксированы частичные обрушения.
Как сообщает Report, об этом заявили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
Отмечается, что Бакинское региональное управление Госслужбы провело осмотр объекта, доступ на его территорию временно ограничен.
После оценки состояния поврежденных кровли и несущих конструкций будут приняты необходимые меры.
Ситуация находится под контролем соответствующих структур.
