В Масаллы обнаружено 227 кг непригодной для употребления конины

В Масаллинском районе выявлена крупная партия мяса неизвестного происхождения, предназначенная для реализации в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в ходе совместного рейда сотрудников регионального подразделения ведомства и районного отдела полиции было обнаружено 227 кг конины, непригодного для употребления.

Продукция не имела необходимых сопроводительных документов. По данным проверки, забой был осуществлен незаконно жителем села Билясувар Маликом Азизовым, а перевозку в Баку планировал Эмрах Керимли на автомобиле марки Nissan.

Обнаруженное мясо помещено на хранение, отобраны образцы для лабораторных исследований.

По факту проводится расследование.