    Происшествия
    • 13 апреля, 2026
    • 18:32
    В Масаллы обнаружено 227 кг непригодной для употребления конины

    В Масаллинском районе выявлена крупная партия мяса неизвестного происхождения, предназначенная для реализации в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в ходе совместного рейда сотрудников регионального подразделения ведомства и районного отдела полиции было обнаружено 227 кг конины, непригодного для употребления.

    Продукция не имела необходимых сопроводительных документов. По данным проверки, забой был осуществлен незаконно жителем села Билясувар Маликом Азизовым, а перевозку в Баку планировал Эмрах Керимли на автомобиле марки Nissan.

    Обнаруженное мясо помещено на хранение, отобраны образцы для лабораторных исследований.

    По факту проводится расследование.

    Масаллинский район Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) конина
    İstehlaka yararsız 227 kq at əti aşkarlanıb

