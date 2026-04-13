Азербайджанские теннисистки стали призерами Суперлиги Турции

Азербайджанские спортсменки Земфира Микаилова и Марзия Нурматова завоевали бронзовые медали в соревнованиях по настольному теннису Суперлиги Турции.

Как сообщает Report, они были приглашены престижный турецким клубом Masa Der Spor, коорый в последних двух турах одержал победу в 7 из 9 встреч.

Чемпионом турнира среди 10 команд стала "Университет Чукурова", второе место заняла Çorum Belediyyesi ASK.

Выступление азербайджанских спортсменок в Суперлиге Турции направлено на повышение их игрового опыта и подготовку к международным соревнованиям.