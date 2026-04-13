Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджанские теннисистки стали призерами Суперлиги Турции

    Индивидуальные
    • 13 апреля, 2026
    • 18:38
    Азербайджанские теннисистки стали призерами Суперлиги Турции

    Азербайджанские спортсменки Земфира Микаилова и Марзия Нурматова завоевали бронзовые медали в соревнованиях по настольному теннису Суперлиги Турции.

    Как сообщает Report, они были приглашены престижный турецким клубом Masa Der Spor, коорый в последних двух турах одержал победу в 7 из 9 встреч.

    Чемпионом турнира среди 10 команд стала "Университет Чукурова", второе место заняла Çorum Belediyyesi ASK.

    Выступление азербайджанских спортсменок в Суперлиге Турции направлено на повышение их игрового опыта и подготовку к международным соревнованиям.

    Земфира Микаилова Марзия Нурматова азербайджанские спортсмены настольный теннис Суперлига Турции
    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Türkiyə Superliqasının mükafatçısı olublar
    Azerbaijan tennis players finish among medalists in Türkiye league

