Азербайджанские теннисистки стали призерами Суперлиги Турции
Индивидуальные
- 13 апреля, 2026
- 18:38
Азербайджанские спортсменки Земфира Микаилова и Марзия Нурматова завоевали бронзовые медали в соревнованиях по настольному теннису Суперлиги Турции.
Как сообщает Report, они были приглашены престижный турецким клубом Masa Der Spor, коорый в последних двух турах одержал победу в 7 из 9 встреч.
Чемпионом турнира среди 10 команд стала "Университет Чукурова", второе место заняла Çorum Belediyyesi ASK.
Выступление азербайджанских спортсменок в Суперлиге Турции направлено на повышение их игрового опыта и подготовку к международным соревнованиям.
