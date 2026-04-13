    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Türkiyə Superliqasının mükafatçısı olublar

    Fərdi
    • 13 aprel, 2026
    • 18:24
    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Türkiyə Superliqasının mükafatçısı olublar

    Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Zemfira Mikayılova ilə Mərziyyə Nurmətova Türkiyə Superliqasının bürünc mükafatını qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, "Masa Der Spor Klubu" tərəfindən dəvət alan milli komandanın üzvləri Ankara təmsilçisinin üçuncü yeri tutmasında muhüm rol oynayıblar.

    Təcrübəli idmançılar "Masa Der Spor Klubu"nun son iki turun 9 qarşılaşmasından 7-də qazandığı qələbələrdə əsas pay sahibi olublar.

    Qeyd edək ki, 10 komandanın mübarizə apardığı yarışda çempion adını "Çukurova Universitesi" komandası qazanıb. İkinci yeri isə "Çorum Belediyyesi ASK" kollektivi tutub.

    Stolüstü tennisçilərimizin Türkiyə Superliqasında çıxışı onların oyun təcrübəsinin artırılması və qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədi daşıyıb.

    Zemfira Mikayılova Mərziyyə Nurmətova Türkiyə Superliqası Masa Der Spor Klubu
    Азербайджанские теннисистки стали призерами Суперлиги Турции
    Azerbaijan tennis players finish among medalists in Türkiye league

