Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА - ОБНОВЛЕНО

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай на встрече с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пост Сарыбая в соцсети Х.

"Встретился с Хикметом Гаджиевым, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента. Высоко оценил сильное лидерство Азербайджана в СВМДА, включая значительный прогресс в трансформации организации. Обсудили подготовку к предстоящему Саммиту и Форуму СМИ СВМДА", - написал он.

Сарыбай также встретился с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, стороны обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА.

"Обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА, опираясь на сильные молодежные инициативы. Обменялись мнениями о том, как расширить молодежную повестку, включая лучшие практики в сфере профессионального образования и роль молодежи в волонтерстве", - отметил он.

Met w/ HE Hikmet Hajiyev, Head of Foreign Policy Affairs Dept of Presidential Administration of #Azerbaijan



Appreciate strong leadership of #Azerbaijan in #CICA, incl. substantial progress on #CICATransformation



Discussed preparations for upcoming #CICASummit & #CICAMediaForum pic.twitter.com/WgT2AIWG6M — Kairat Sarybay (@KairatSarybay) April 13, 2026

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым сотрудничество в рамках организации.

"Продуктивный обмен мнениями с Халафом Халафовым, специальным представителем президента Азербайджана, в Баку. Обсудили продвижение проекта Устава СВМДА, подчеркнули важность продолжения взаимодействия для укрепления организации. Отметили значимость мер по укреплению доверия на фоне меняющейся глобальной обстановки", - написал генсек.