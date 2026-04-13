Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА - ОБНОВЛЕНО
- 13 апреля, 2026
- 19:05
Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай на встрече с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пост Сарыбая в соцсети Х.
"Встретился с Хикметом Гаджиевым, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента. Высоко оценил сильное лидерство Азербайджана в СВМДА, включая значительный прогресс в трансформации организации. Обсудили подготовку к предстоящему Саммиту и Форуму СМИ СВМДА", - написал он.
Сарыбай также встретился с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, стороны обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА.
"Обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА, опираясь на сильные молодежные инициативы. Обменялись мнениями о том, как расширить молодежную повестку, включая лучшие практики в сфере профессионального образования и роль молодежи в волонтерстве", - отметил он.
Met w/ HE Hikmet Hajiyev, Head of Foreign Policy Affairs Dept of Presidential Administration of #Azerbaijan— Kairat Sarybay (@KairatSarybay) April 13, 2026
Appreciate strong leadership of #Azerbaijan in #CICA, incl. substantial progress on #CICATransformation
Discussed preparations for upcoming #CICASummit & #CICAMediaForum pic.twitter.com/WgT2AIWG6M
Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым сотрудничество в рамках организации.
"Продуктивный обмен мнениями с Халафом Халафовым, специальным представителем президента Азербайджана, в Баку. Обсудили продвижение проекта Устава СВМДА, подчеркнули важность продолжения взаимодействия для укрепления организации. Отметили значимость мер по укреплению доверия на фоне меняющейся глобальной обстановки", - написал генсек.
Productive exchange w/ HE Khalaf Khalafov, Special Envoy to President of #Azerbaijan in #Baku— Kairat Sarybay (@KairatSarybay) April 13, 2026
Discussed advancing draft #CICACharter, underscoring importance of continued engagement to strengthen #CICA
Highlighted importance of confidence building amid evolving global landscape pic.twitter.com/XtOtLOBMc5