Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 13 апреля, 2026
    • 19:05
    Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА - ОБНОВЛЕНО

    Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай на встрече с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пост Сарыбая в соцсети Х.

    "Встретился с Хикметом Гаджиевым, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента. Высоко оценил сильное лидерство Азербайджана в СВМДА, включая значительный прогресс в трансформации организации. Обсудили подготовку к предстоящему Саммиту и Форуму СМИ СВМДА", - написал он.

    Сарыбай также встретился с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, стороны обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА.

    "Обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА, опираясь на сильные молодежные инициативы. Обменялись мнениями о том, как расширить молодежную повестку, включая лучшие практики в сфере профессионального образования и роль молодежи в волонтерстве", - отметил он.

    Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым сотрудничество в рамках организации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пост Сарыбая в соцсети Х.

    "Продуктивный обмен мнениями с Халафом Халафовым, специальным представителем президента Азербайджана, в Баку. Обсудили продвижение проекта Устава СВМДА, подчеркнули важность продолжения взаимодействия для укрепления организации. Отметили значимость мер по укреплению доверия на фоне меняющейся глобальной обстановки", - написал генсек.

    Кайрат Сарыбай Халаф Халафов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Kayrat Sarıbay Azərbaycanın AQEM-də liderliyini yüksək qiymətləndirib - YENİLƏNİB
    CICA chief praises Azerbaijan leadership in talks with aide

    Последние новости

    17:45

    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Другие страны
    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    Лента новостей