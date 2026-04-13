    Антониу Кошта посетит страны Персидского залива

    Антониу Кошта посетит страны Персидского залива

    Председатель Евросовета Антониу Кошта 14 -15 апреля посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар для встречи с главами этих государств.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

    "Наш основное внимание сосредоточено на работе с партнерами из стран Персидского залива для обеспечения региональной стабильности и защиты нашего гражданского населения и интересов. Устойчивый мир может быть достигнут только путем переговоров и дипломатии, в первую очередь, под руководством стран региона", - заявил Кошта.

    В рамках визитов, он обсудит с главами этих стран последние события в Иране и в регионе, а также обменяется мнениями о путях обеспечения прочной региональной и глобальной безопасности.

    "Председатель Евросовета подтвердит солидарность ЕС со странами Персидского залива и подчеркнет приверженность ЕС содействию деэскалации и поддержке дипломатических усилий", - следует из заявления.

    14 апреля глава Европейского совета встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Джидде. 15 апреля Кошта встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.

