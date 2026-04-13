"Kəpəz" Azərbaycan çempionatında 350-ci səfər oyununu keçirib
Futbol
- 13 aprel, 2026
- 10:25
Misli Premyer Liqasının XXVII turu "Kəpəz" üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Gəncə klubu Azərbaycan çempionatının yüksək dəstəsində 350-ci səfər oyununu keçirib.
Bu yubiley "Karvan-Yevlax"la matça təsadüf edib.
"Kəpəz" rəqib meydanlarında 164-cü məğlubiyyətini alıb – 1:4. Hesabında 100 qələbə olan qərblilər 86 matçdan bir xalla ayrılıb. 393 qola sevinən Gəncə təmsilçisi 538 top buraxıb.
"Kəpəz" çempionatın tarixində 350 və daha çox səfər matçı keçirən 4-cü komandadır. Yalnız "Qarabağ", "Neftçi" və "Şamaxı"nın hesabında daha çox səfər görüşü var.
