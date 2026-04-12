Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ООН: Более 33 млн человек в Судане нуждаются в гуманитарной помощи

    Другие страны
    • 12 апреля, 2026
    • 22:41
    ООН: Более 33 млн человек в Судане нуждаются в гуманитарной помощи

    В Судане, где война продолжается уже третий год, около 33,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации ООН в социальной сети X.

    "Народ Судана нуждается в мире, люди должны иметь возможность безопасно вернуться в свои дома", - отмечается в сообщении.

    Ранее в ООН заявили, что на фоне продолжающихся боевых действий в Судане Чад в настоящее время принял 1,3 млн суданских беженцев.

    Напомним, ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Причиной стали разногласия между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мохаммедом Хамданом Дагало. Столкновения, начавшиеся в Хартуме, впоследствии распространились и на другие регионы страны.

    По оценкам экспертов, в результате конфликта погибли по меньшей мере 40 тыс. человек, еще 14 млн были вынуждены покинуть свои дома.

    Судан Чад Гуманитарная помощь Организация Объединённых Наций (ООН)
    BMT: Sudanda 33 milyondan çox insanın humanitar dəstəyə ehtiyacı var

