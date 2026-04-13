    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün 4-cü het-triki qeydə alınıb

    Misli Premyer Liqasında mövsümün 4-cü het-triki qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Rauf Rüstəmli XXVII turun "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz" qarşılaşmasında (4:1) qonaqların qapısına 3 qol vurub.

    Mövsümün əvvəlki 27 turunda 3 belə hadisə yaşanıb. "Qarabağ"ın futbolçuları Toral Bayramov V turda "Araz-Naxçıvan"ın (5:0), Kamilo Duran XXVII turda "Karvan-Yevlax"ın (7:0), "Qəbələ"nin legioneri Domi Massumo XVIII turda "İmişli"nin (3:2) qapısına üç dəfə yol tapıb.

    Rauf Toraldan sonra cari mövsümdə het-trik edən ikinci azərbaycanlı olub. Bununla da son 16 ildə ilk dəfə birdən çox yerli statusa malik futbolçu het-trik edib.

    Sonuncu dəfə 2009/2010 mövsümündə belə hadisə yaşanıb. Həmin çempionatda 3 yerli oyunçu - Samir Musayev, Nadir Nəbiyev və Fərid Quliyev het-trikə imza atıb.

    Sonrakı illərdə bir yerli futbolçunun iki het-trikinə təsadüf olunub. Amma iki oyunçunun belə uğur qazanması yaşanmayıb.

    Qeyd edək ki, Rauf həm də "Karvan-Yevlax"ın Premyer Liqa tarixində ilk het-trik müəllifidir. Həmin matçdakı nəticə isə Yevlax təmsilçisinin yüksək dəstədə ilk böyükhesablı qalibiyyəti və ilk ev qələbəsi kimi də də tarixə düşüb.

