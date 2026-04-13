"Monreal" klubu Marko Donadeli vəzifəsindən kənarlaşdırıb
Futbol
- 13 aprel, 2026
- 09:57
MLS komandası "Monreal"ın baş məşqçisi Marko Donadel vəzifəsindən azad edilib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 42 yaşlı italiyalı mütəxəssisin köməkçiləri Yakopo Falanqa və Lorenzo Pintsauti də işdən çıxarılıblar.
Filipp Ellafrua isə müvəqqəti olaraq baş məşqçi təyin edilib.
M.Donadel 2025-ci il martın 24-də bu postda Loran Kurtuanı əvəzləmişdi. Onun rəhbərliyi altında komanda 7 qələbə qazanıb, 20 dəfə məğlub olub, 9 heç-heçə edib.
Qeyd edək ki, "Monreal" MLS-də Şərq Konfransının turnir cədvəlində sonuncu - 15-ci yerdədir. Komandanın 7 matçdan sonra cəmi 3 xalı var.
