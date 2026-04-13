    Futbol
    • 13 aprel, 2026
    • 09:57
    Monreal klubu Marko Donadeli vəzifəsindən kənarlaşdırıb

    MLS komandası "Monreal"ın baş məşqçisi Marko Donadel vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 42 yaşlı italiyalı mütəxəssisin köməkçiləri Yakopo Falanqa və Lorenzo Pintsauti də işdən çıxarılıblar.

    Filipp Ellafrua isə müvəqqəti olaraq baş məşqçi təyin edilib.

    M.Donadel 2025-ci il martın 24-də bu postda Loran Kurtuanı əvəzləmişdi. Onun rəhbərliyi altında komanda 7 qələbə qazanıb, 20 dəfə məğlub olub, 9 heç-heçə edib.

    Qeyd edək ki, "Monreal" MLS-də Şərq Konfransının turnir cədvəlində sonuncu - 15-ci yerdədir. Komandanın 7 matçdan sonra cəmi 3 xalı var.

    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti