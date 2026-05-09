Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçib
Maliyyə
- 09 may, 2026
- 12:44
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) 2025-ci ilin mənfəət bəyannaməsi üzrə audit yoxlaması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Azəruçot" MMC-dir.
Qalib şirkətə 950 manat ödəniləcək.
Ötən il bu tenderin qalibi "Hesabat" MMC olub. Şirkətə bu xidmətlərin göstərilməsi üçün 1 200 manat ödənilib.
