Məcnun Məmmədov Zəngilanda vətəndaşları qəbul edəcək
ASK
- 13 aprel, 2026
- 09:57
Aprelin 17-də, saat 09:00-da kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində bu rayondan, eyni zamanda Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər Zəngilan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə (050-337-26-22/050-216-43-43) müraciət edə bilərlər.
Qəbula yazılmaq üçün, həmçinin nazirliyin Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçmək olar.
Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.
Son xəbərlər
16:58
AMB: Əhalinin borc yükü artıbMaliyyə
16:56
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıbMaliyyə
16:51
Foto
Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunurDaxili siyasət
16:49
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıbMaliyyə
16:49
"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!Maliyyə
16:49
İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
16:48
Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblərDigər ölkələr
16:46
Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silibMaliyyə
16:43