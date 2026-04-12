    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 12 aprel, 2026
    • 23:55
    Demokratlar zorakılıq qalmaqalı fonunda ermənipərəst Suolvelli istefaya çağırıblar

    Ermənipərəst baxışları ilə tanınan ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Erik Suolvell cinsi zorakılıq ittihamları fonunda Konqresdən istefa verməsi ilə bağlı artan çağırışlarla üzləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika mediası məlumat yayıb.

    Bazar günü Demokratlar Partiyasının nümayəndələri Pramila Cayapal, Ro Hanna və Yucin Vindman ayrı-ayrı müsahibələrində Suolvellin vəzifəsini tərk etməli olduğunu bildiriblər.

    "The San Francisco Chronicle" və CNN-in məlumatına görə, əvvəllər konqresmenin dairə ofisində işləmiş bir qadın onu iki dəfə razılıq olmadan cinsi təmasda olmaqda ittiham edib.

    Bundan əlavə, CNN daha üç qadının Suolvellə qarşı cinsi qısnama ittihamı irəli sürdüyünü bildirib.

    Kaliforniya dairələrindən birini təmsil edən konqresmen özü ittihamları rədd edərək onları "tamamilə yalan" adlandırıb və etiraz etmək niyyətində olduğunu bildirib.

    "Onun etdikləri iyrənc və mənfurdur", - Ro Hanna "Fox News Sunday"in efirində bildirib və hüquq-mühafizə orqanlarını, eləcə də Nümayəndələr Palatasının Etika komitəsini araşdırma aparmağa çağırıb.

    Öz növbəsində Manhetten prokurorluğu cinsi zorakılıq ittihamları üzrə araşdırmaya başladığını təsdiqləyib.

    Cinsi zorakılıq Erik Suolvell Demokratlar Ermənipərəst konqresmen Pramila Cayapal Ro Hanna Yucin Vindman
    Демократы призвали армянского лоббиста Суолвелла подать в отставку на фоне скандала с насилием

