    Демократы призвали армянского лоббиста Суолвелла подать в отставку на фоне скандала с насилием

    Член Палаты представителей США Эрик Суолвелл, известный своими проармянскими взглядами, столкнулся с растущими призывами уйти в отставку из Конгресса на фоне обвинений в сексуальном насилии.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    В воскресенье представители Демократической партии Прамила Джаяпал, Ро Ханна и Юджин Виндман в отдельных интервью заявили, что Суолвелл должен покинуть свой пост.

    По данным The San Francisco Chronicle и CNN, женщина, ранее работавшая в окружном офисе конгрессмена, обвинила его в двух эпизодах сексуальных контактов без согласия.

    Кроме того, CNN сообщила, что еще три женщины выдвинули против Суолвелла обвинения в сексуальных домогательствах.

    Сам конгрессмен, представляющий один из округов Калифорнии, отверг обвинения, назвав их "абсолютно ложными", и заявил о намерении оспаривать их.

    "То, что он сделал, отвратительно и мерзко", - заявил Ро Ханна в эфире Fox News Sunday, призвав правоохранительные органы и комитет по этике Палаты представителей провести расследование.

    В свою очередь прокуратура Манхэттена подтвердила, что начала расследование по обвинениям в сексуальном насилии.

    Напомним, конгрессмен Эрик Суолвелл известен своей ярой проармянской и антиазербайджанской позицией.

    Demokratlar zorakılıq qalmaqalı fonunda ermənipərəst Suolvelli istefaya çağırıblar

