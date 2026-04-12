WSJ: SEPAH-ın zərbə katerlərinin 60%-dən çoxu işlək vəziyyətdədir
Digər ölkələr
- 12 aprel, 2026
- 23:19
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) sürətli zərbə katerlərinin 60%-dən çoxu işlək vəziyyətdədir.
"Report" "The Wall Street Journal"a istinadən xəbər verir ki, İran öz kiçik hərbi gəmilərinin böyük hissəsini qoruyub saxlayıb.
Nəşrin məlumatına görə, bu, xüsusən də Tehrana Hörmüz boğazı üzərində nəzarət imkanlarını qoruyub saxlamağa imkan verir.
Daha əvvəl Ağ Ev lideri Donald Tramp bildirib ki, ABŞ və bir sıra digər ölkələrin hərbi dəniz qüvvələri Hörmüz boğazının blokadasına başlayır.
