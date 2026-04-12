WSJ: Более 60% ударных катеров КСИР остаются в строю

Более 60% ударных скоростных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остаются в строю.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, Иран сохранил большую часть своих малых военных кораблей.

По данным издания, это, в частности, позволяет Тегерану сохранять возможности контроля над Ормузским проливом.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США и ряда других стран начинают блокаду Ормузского пролива.