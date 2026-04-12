WSJ: Более 60% ударных катеров КСИР остаются в строю
- 12 апреля, 2026
- 22:12
Более 60% ударных скоростных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остаются в строю.
Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, Иран сохранил большую часть своих малых военных кораблей.
По данным издания, это, в частности, позволяет Тегерану сохранять возможности контроля над Ормузским проливом.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США и ряда других стран начинают блокаду Ормузского пролива.
Последние новости
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33