    Anqolada daşqın səbəbindən Lobito dəhlizi üzrə qatarların hərəkəti dayandırılıb

    • 12 aprel, 2026
    • 23:01
    Anqolada daşqın səbəbindən Lobito dəhlizi üzrə qatarların hərəkəti dayandırılıb

    Anqolada kritik əhəmiyyətli mineralların, o cümlədən mis və kobaltın daşınması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Lobito dəhlizinin dəmir yolu xətti üzrə qatarların hərəkəti dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lobito Atlantic Railway" şirkətinin nümayəndələri məlumat veriblər.

    Məlumata görə, güclü yağışlar səbəbindən məcrasından çıxan çaylar xəttin ayrı-ayrı sahələrində daşqına səbəb olub. Xüsusilə də Kubal və Kaimbambo stansiyaları arasında Halo çayı üzərindəki körpülər, eləcə də Benqela yaxınlığında Kavako çayı üzərindəki körpü su altında qalıb.

    Şirkətdən qeyd ediblər ki, bununla əlaqədar təsirə məruz qalan sahələrdə dəmir yolu əlaqəsi qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb.

    Anqola Güclü yağışlar Daşqınlar Qatarların hərəkəti
    Движение поездов по коридору Лобито в Анголе приостановлено из-за наводнения

