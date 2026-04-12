Движение поездов по коридору Лобито в Анголе приостановлено из-за наводнения
- 12 апреля, 2026
- 21:46
В Анголе приостановлено движение поездов по железнодорожной линии коридора Лобито, имеющей важное значение для транспортировки критически важных минералов, в том числе меди и кобальта.
Как передает Report, об этом сообщили представители компании Lobito Atlantic Railway.
Согласно информации, из-за сильных дождей вышедшие из берегов реки вызвали наводнение на отдельных участках линии. В частности, подтоплены мосты через реку Хало между станциями Кубаль и Каимбамбо, а также мост через реку Кавако вблизи Бенгелы.
В компании отметили, что в связи с этим железнодорожное сообщение на затронутых участках приостановлено на неопределенный срок.
