Движение поездов по коридору Лобито в Анголе приостановлено из-за наводнения

В Анголе приостановлено движение поездов по железнодорожной линии коридора Лобито, имеющей важное значение для транспортировки критически важных минералов, в том числе меди и кобальта.

Как передает Report, об этом сообщили представители компании Lobito Atlantic Railway.

Согласно информации, из-за сильных дождей вышедшие из берегов реки вызвали наводнение на отдельных участках линии. В частности, подтоплены мосты через реку Хало между станциями Кубаль и Каимбамбо, а также мост через реку Кавако вблизи Бенгелы.

В компании отметили, что в связи с этим железнодорожное сообщение на затронутых участках приостановлено на неопределенный срок.