İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Pezeşkian İranın ABŞ ilə razılaşma üçün şərtlərini açıqlayıb

    Region
    • 12 aprel, 2026
    • 23:02
    Pezeşkian İranın ABŞ ilə razılaşma üçün şərtlərini açıqlayıb

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İslam Respublikasının ABŞ ilə razılaşma üçün şərtlərini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Əgər ABŞ hökuməti öz totalitar ambisiyalarından əl çəkərsə və İran xalqının hüquqlarına hörmət etməyə başlayarsa, o zaman yəqin ki, razılaşmaya nail olmağın yolları tapılacaq", - Pezeşkian bildirib.

    İran Prezidenti paylaşımının sonunda danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin üzvləri, xüsusilə parlament sədri Məhəmmədbaqer Qalibafa təşəkkür edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları Məsud Pezeşkian Məhəmmədbaqer Qalibaf
    Пезешкиан назвал условия Ирана для достижения соглашения с США
    Masoud Pezeshkian sets conditions for possible deal with US

