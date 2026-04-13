    Пезешкиан назвал условия Ирана для достижения соглашения с США

    В регионе
    • 13 апреля, 2026
    • 00:07
    Пезешкиан назвал условия Ирана для достижения соглашения с США

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан озвучил условия Исламской Республики для достижения соглашения с США.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "Если правительство США откажется от своих тоталитарных амбиций и начнет уважать права иранского народа, тогда, вероятно, можно будет найти пути для достижения соглашения", - отметил Пезешкиан.

    Президент Ирана также поблагодарил членов переговорной делегации Ирана, которые 11-12 апреля провели переговоры с США в Исламабаде, особенно спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа.

