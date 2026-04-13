Пезешкиан назвал условия Ирана для достижения соглашения с США
В регионе
- 13 апреля, 2026
- 00:07
Президент Ирана Масуд Пезешкиан озвучил условия Исламской Республики для достижения соглашения с США.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Если правительство США откажется от своих тоталитарных амбиций и начнет уважать права иранского народа, тогда, вероятно, можно будет найти пути для достижения соглашения", - отметил Пезешкиан.
Президент Ирана также поблагодарил членов переговорной делегации Ирана, которые 11-12 апреля провели переговоры с США в Исламабаде, особенно спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа.
Последние новости
