Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГТК обнародовал объем экспорта нефти из Азербайджана в Турцию

    Энергетика
    • 20 декабря, 2025
    • 15:38
    ГТК обнародовал объем экспорта нефти из Азербайджана в Турцию

    За январь-ноябрь этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 142 тыс. 382,68 тонн сырой нефти, стоимость этого объема продукции составила $68 млн 994,28 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Количество экспортированной продукции в 2,6 раза меньше, а стоимость в 2,9 раза меньше по сравнению с первыми 11 месяцами 2024 года.

    Доля сырой нефти, экспортированной в Турцию, составила 0,64% от общего экспорта нефти Азербайджана.

    ГТК Госкомтаможня экспорт нефти Азербайджанская армия Турция
    Türkiyənin Azərbaycandan aldığı neftin həcmi açıqlanıb
    Azerbaijan reduces crude oil exports to Türkiye

    Последние новости

    16:47

    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Происшествия
    16:46

    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Другие страны
    16:38

    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Это интересно
    16:35

    Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEM

    Другие страны
    16:31

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Финансы
    16:22

    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

    Другие страны
    16:01

    Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

    Финансы
    15:44

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    Лента новостей