ГТК обнародовал объем экспорта нефти из Азербайджана в Турцию
Энергетика
- 20 декабря, 2025
- 15:38
За январь-ноябрь этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 142 тыс. 382,68 тонн сырой нефти, стоимость этого объема продукции составила $68 млн 994,28 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Количество экспортированной продукции в 2,6 раза меньше, а стоимость в 2,9 раза меньше по сравнению с первыми 11 месяцами 2024 года.
Доля сырой нефти, экспортированной в Турцию, составила 0,64% от общего экспорта нефти Азербайджана.
