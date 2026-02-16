Балканские водители намерены продолжать протесты из-за сложностей со въездом в ЕС

Обсуждения в рамках созданной рабочей группы по решению проблем водителей балканских стран с системой въезда-выезда в страны ЕС продолжаются, очередная встреча назначена на 23 февраля.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Евросоюза Гийом Мерсье на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о сохраняющихся проблемах балканских водителей и логистических компаний при въезде на территорию ЕС.

"В начале февраля на встрече с министрами стран Западных Балкан было решено создать техническую группу по этим вопросам. На прошлой неделе состоялась первая встреча, где участники обсудили различные варианты. В этом контексте партнерам из Западных Балкан рекомендуется использовать положения о долгосрочных визах и видах на жительство или предусмотренные в положениях о шенгенской зоне правила для трансграничных работников в сотрудничестве с пограничными государствами ЕС", - заявил он.

Однако, в отличие от Брюсселя, представители ассоциаций транспортных компаний заявили, что недовольны ходом обсуждений. Они отметили, что Еврокомиссия отвергла предложенные ими решения, поэтому оставили за собой право продолжить протестовать, устраивая блокады на пограничных переходах.

Недовольство введенными новыми правилами системы въезда-выезда высказали и ассоциации авиакомпаний и аэропортов. Новая система уже создает дополнительные длинные очереди в аэропортах для туристов из внешенгенской зоны. Они предупредили, что в разгар сезона люди могут простаивать в очередях по 4 часа и призвали приостановить действие системы, пока не будут решены технические вопросы.

По словам Мерсье, новая система, поэтапно запускаемая с октября прошлого года, стала вводиться только после подтверждения готовности со стороны государств ЕС.

"Ее полное развертывание планируется в апреле. На данный момент зарегистрировано более 25 миллионов въездов и выездов и почти 15 000 отказов во въезде. Но внедрение такой крупномасштабной системы - сложная задача. И в нескольких государствах-членах были обнаружены технические трудности, и с ними идет работа", - заявил он.