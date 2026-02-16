ВМС КСИР проводят учения в Ормузском проливе
В регионе
- 16 февраля, 2026
- 18:17
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проводят учения "Умный контроль Ормузского пролива".
Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.
По его данным, комплексные практические и целевые маневры проходят при ключевой роли ВМС КСИР под руководством и наблюдением командующего корпусом генерал-майора Мохаммада Пакпура.
Целью учений названы оценка боеготовности подразделений ВМС КСИР, отработка планов обеспечения и сценариев ответных действий на возможные угрозы безопасности в районе Ормузский пролив, а также использование геополитических преимуществ Ирана в акваториях Персидского и Оманского заливов.
