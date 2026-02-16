Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ВМС КСИР проводят учения в Ормузском проливе

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 18:17
    ВМС КСИР проводят учения в Ормузском проливе

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проводят учения "Умный контроль Ормузского пролива".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

    По его данным, комплексные практические и целевые маневры проходят при ключевой роли ВМС КСИР под руководством и наблюдением командующего корпусом генерал-майора Мохаммада Пакпура.

    Целью учений названы оценка боеготовности подразделений ВМС КСИР, отработка планов обеспечения и сценариев ответных действий на возможные угрозы безопасности в районе Ормузский пролив, а также использование геополитических преимуществ Ирана в акваториях Персидского и Оманского заливов.

    КСИР ВМС учения Ормузский пролив
    Ты - Король

    Последние новости

    19:09

    Министр: Премьер Канады посетит Индию в начале марта

    Другие страны
    18:56

    Почти 2,5 млн граждан Армении будут голосовать на парламентских выборах

    В регионе
    18:47

    Завтра произойдет первое солнечное затмение 2026 года

    Наука и образование
    18:43

    Балканские водители намерены продолжать протесты из-за сложностей со въездом в ЕС

    Другие страны
    18:33

    Число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре увеличилось до 59

    Другие страны
    18:28

    Платформа X дала сбой: перебои зафиксированы и в Азербайджане

    ИКТ
    18:27

    В результате ДТП с автобусом в Бразилии погибли шесть человек

    Другие страны
    18:24

    Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненное наказание

    В регионе
    18:17

    ВМС КСИР проводят учения в Ормузском проливе

    В регионе
    Лента новостей