ВМС КСИР проводят учения в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проводят учения "Умный контроль Ормузского пролива".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, комплексные практические и целевые маневры проходят при ключевой роли ВМС КСИР под руководством и наблюдением командующего корпусом генерал-майора Мохаммада Пакпура.

Целью учений названы оценка боеготовности подразделений ВМС КСИР, отработка планов обеспечения и сценариев ответных действий на возможные угрозы безопасности в районе Ормузский пролив, а также использование геополитических преимуществ Ирана в акваториях Персидского и Оманского заливов.