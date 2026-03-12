Трамп выступил против участия сборной Ирана на ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нежелательным участие сборной Иран по футболу в Чемпионате мира.

Как передает Report, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Сборная Ирана по футболу приглашена на Чемпионат мира, но я действительно не считаю, что их присутствие там уместно, ради их собственной жизни и безопасности. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп.

Вместе с тем, министр спорта Ирана Ахмад Доньямали днем ранее заявил, что Исламская Республика не будет участвовать в Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Отметим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. При этом большинство матчей пройдет на территории США. Сборная Ирана попала в группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.