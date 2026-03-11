Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболу
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 16:18
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что Исламская Республика не будет участвовать в Чемпионате мира по футболу 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщает De Telegraaf.
Он также отметил, что стране пришлось пережить две войны, в которых погибли тысячи иранцев, поэтому участие в турнире "абсолютно исключено".
Отметим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана попала в группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. При этом большинство матчей пройдет на территории США.
Последние новости
16:25
В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человекДругие страны
16:18
Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболуДругие страны
16:13
Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей ИранаВ регионе
16:12
Антониу Кошта почтил в Баку память шехидовВнешняя политика
16:10
В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу КоштойВнешняя политика
16:09
Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнешняя политика
16:06
Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-АрменияДругие страны
15:58
Фото
Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из ИранаВнешняя политика
15:55