Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболу

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что Исламская Республика не будет участвовать в Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает De Telegraaf.

Он также отметил, что стране пришлось пережить две войны, в которых погибли тысячи иранцев, поэтому участие в турнире "абсолютно исключено".

Отметим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана попала в группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. При этом большинство матчей пройдет на территории США.