Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Гуттериш находится с визитом в Турции

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 19:40
    Гуттериш находится с визитом в Турции

    Генсек ООН Антониу Гуттериш находится с визитом в Турции.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Каждый год я совершаю визит солидарности в Рамазан. На этот раз я нахожусь в Турции, чтобы воздать должное щедрости турецкого народа, который принял наибольшее число беженцев за время моей работы в ООН", - написал он.

    Антониу Гуттериш Визит в Турцию
    Фото
    Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədir
    Ты - Король

    Последние новости

    20:07

    Эрдоган вручил Гутерришу "Международную премию мира имени Ататюрка"

    В регионе
    20:00

    МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака

    Другие страны
    19:47

    Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Другие страны
    19:46

    Во Франции обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    19:40
    Фото

    Гуттериш находится с визитом в Турции

    В регионе
    19:35

    Цены на нефть выросли на более чем 9% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    19:26

    Сейм Литвы одобрил продление санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

    Другие страны
    19:18

    Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару

    Другие страны
    19:12

    Трамп выступил против участия сборной Ирана на ЧМ по футболу

    Другие страны
    Лента новостей