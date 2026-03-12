Гуттериш находится с визитом в Турции
- 12 марта, 2026
- 19:40
Генсек ООН Антониу Гуттериш находится с визитом в Турции.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Каждый год я совершаю визит солидарности в Рамазан. На этот раз я нахожусь в Турции, чтобы воздать должное щедрости турецкого народа, который принял наибольшее число беженцев за время моей работы в ООН", - написал он.
Every year, I undertake a Ramadan solidarity visit.— António Guterres (@antonioguterres) March 12, 2026
This time, I am in Türkiye to pay tribute to the generosity of the Turkish people, who have hosted the largest number of refugees during my mandates at the @UN.
