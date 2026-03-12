Генсек ООН Антониу Гуттериш находится с визитом в Турции.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Каждый год я совершаю визит солидарности в Рамазан. На этот раз я нахожусь в Турции, чтобы воздать должное щедрости турецкого народа, который принял наибольшее число беженцев за время моей работы в ООН", - написал он.