Глава МИД Армении и вице-президент Швейцарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Берне с вице-президентом Швейцарии, главой Федерального департамента иностранных дел Игнасио Кассисом.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, собеседники с удовлетворением отметили динамичное развитие политического диалога между двумя странами и готовность к дальнейшему развитию партнерства в различных направлениях.

Мирзоян и Кассис также обменялись мнениями о событиях на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Глава МИД Армении представил шаги, направленные на дальнейшее институционализацию мира, установленного между Ереваном и Баку.

Министры иностранных дел Армении и Швейцарии обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.