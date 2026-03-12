Глава МИД Армении и вице-президент Швейцарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 12 марта, 2026
- 21:47
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Берне с вице-президентом Швейцарии, главой Федерального департамента иностранных дел Игнасио Кассисом.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, собеседники с удовлетворением отметили динамичное развитие политического диалога между двумя странами и готовность к дальнейшему развитию партнерства в различных направлениях.
Мирзоян и Кассис также обменялись мнениями о событиях на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Глава МИД Армении представил шаги, направленные на дальнейшее институционализацию мира, установленного между Ереваном и Баку.
Министры иностранных дел Армении и Швейцарии обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
