Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине

    Происшествия
    • 12 марта, 2026
    • 21:19
    В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине

    В селе Ашагы Вейсялли Физулинского района произошел минный инцидент с летальным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, житель Агдамского района Рамиль Машаллах оглу Гаджиев (1968 г.р.) подорвался на зенитной мине, когда пас скот. В результате инцидента он погиб на месте.

    По факту начато расследование.

    Физулинский район минный инцидент мирный житель погибший
    Füzulidə mülkü şəxs minaya düşərək həlak olub
    Landmine explosion kills civilian in Azerbaijan's Fuzuli
    Ты - Король

    Последние новости

    21:31

    Азербайджан и Сербия обсудили в США сотрудничество в сфере прав женщин

    Внешняя политика
    21:29

    Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН

    В регионе
    21:19

    В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине

    Происшествия
    21:16

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    21:12
    Видео

    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик с XIII Глобального Бакинского форума

    Внутренняя политика
    21:09

    НАТО передислоцировал часть европейских систем ПВО на Ближний Восток

    Другие страны
    21:06
    Фото

    Сегодня из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    21:04

    В Кувейте два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом

    Другие страны
    20:55

    TotalEnergies потеряет 15% от объема производства из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    Лента новостей