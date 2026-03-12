В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине

В селе Ашагы Вейсялли Физулинского района произошел минный инцидент с летальным исходом.

Как сообщает карабахское бюро Report, житель Агдамского района Рамиль Машаллах оглу Гаджиев (1968 г.р.) подорвался на зенитной мине, когда пас скот. В результате инцидента он погиб на месте.

По факту начато расследование.