В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине
Происшествия
- 12 марта, 2026
- 21:19
В селе Ашагы Вейсялли Физулинского района произошел минный инцидент с летальным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, житель Агдамского района Рамиль Машаллах оглу Гаджиев (1968 г.р.) подорвался на зенитной мине, когда пас скот. В результате инцидента он погиб на месте.
По факту начато расследование.
Последние новости
21:31
Азербайджан и Сербия обсудили в США сотрудничество в сфере прав женщинВнешняя политика
21:29
Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет "началом конца" для ООНВ регионе
21:19
В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на минеПроисшествия
21:16
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионеВнешняя политика
21:12
Видео
В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик с XIII Глобального Бакинского форумаВнутренняя политика
21:09
НАТО передислоцировал часть европейских систем ПВО на Ближний ВостокДругие страны
21:06
Фото
Сегодня из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 13 человек - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
21:04
В Кувейте два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой домДругие страны
20:55