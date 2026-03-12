Füzulidə mülkü şəxs minaya düşərək həlak olub
Hadisə
- 12 mart, 2026
- 21:08
Füzulidə mülkü şəxs minaya düşərək həlak olub.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə Füzuli rayon Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, Ağdam rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü Hacıyev Ramil Maşallah oğlu atla mal otararkən texnika əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə R. Hacıyev hadisə yerində həlak olub.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
