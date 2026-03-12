İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Hadisə
    • 12 mart, 2026
    • 21:08
    Füzulidə mülkü şəxs minaya düşərək həlak olub

    Füzulidə mülkü şəxs minaya düşərək həlak olub.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə Füzuli rayon Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, Ağdam rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü Hacıyev Ramil Maşallah oğlu atla mal otararkən texnika əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə R. Hacıyev hadisə yerində həlak olub.

    Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

