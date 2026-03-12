Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 21:29
    Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет началом конца для ООН

    Текущий вооруженный конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН.

    Как передает Report со ссылкой на иракский телеканал Al-Ahad, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Война против Ирана - это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны", - подчеркнул Багаи.

    Лента новостей