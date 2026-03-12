Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН

Текущий вооруженный конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН.

Как передает Report со ссылкой на иракский телеканал Al-Ahad, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Война против Ирана - это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны", - подчеркнул Багаи.