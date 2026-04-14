    Эдуард Кинсбрунер: Германия активизирует взаимодействие со странами ЦА

    Регион Центральной Азии (ЦА) находится в фокусе особого внимания правительства Германии.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Представительства германской экономики в Центральной Азии Эдуард Кинсбрунер в ходе вебинара "Средний коридор: бизнес-возможности в Азербайджане и Казахстане".

    "Существует формат "C5+1" (Страны Центральной Азии + Германия), уже дважды проводились встречи на уровне канцлера и президентов. В этом году переговоры прошли на уровне министров иностранных дел, и вполне возможно, хотя это пока не точно, в конце этого года снова состоится встреча на уровне лидеров государств", - подчеркнул Э. Кинсбрунер.

    Напомним, что в феврале 2026 года в Берлине состоялась первая министерская встреча в формате "С5+1". В переговорах участвовали глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, а также министры иностранных дел Казахстана (Ермек Кошербаев), Кыргызстана (Жеенбек Кулубаев), Таджикистана (Сироджиддин Мухриддин), Узбекистана (Бахтиёр Саидов) и заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов.

    Eduard Kinsbruner: Germany intensifying interaction with Central Asian countries

