    Ильхам Алиев принял нового посла Сомали в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

    Ильхам Алиев принял нового посла Сомали в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

    14 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Сомали в нашей стране Абдинура Дахира Фидоу.

    Как сообщает Report, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

    Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

    Выразив признательность за прием, Абдинур Дахир Фидоу передал главе нашего государства приветствия президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Хасану Шейху Мохамуду.

    Напомнив о прошлогоднем официальном визите президента Сомали в Азербайджан, открывшем новую страницу в дружественных отношениях между нашими странами, глава государства подчеркнул, что в рамках этого визита были проведены плодотворные обсуждения, связанные с развитием двусторонних связей, подписан ряд документов с целью расширения сотрудничества.

    Президент Азербайджана отметил наличие хороших политических отношений между странами, подчеркнув важность расширения экономического взаимодействия.

    Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

    Выразив удовлетворение назначением послом в Азербайджане, Абдинур Дахир Фидоу заверил, что приложит все усилия для развития отношений между двумя странами.

    В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, а также в рамках международных организаций, подчеркнуто, что в последнее время интенсифицировались контакты и увеличилось количество взаимных визитов.

    На встрече было отмечено наличие хорошего потенциала для расширения связей в экономической, торговой и других сферах.

    Подчеркнуто, что в соответствии с документом, подписанным в рамках официального визита президента Сомали в Азербайджан, продолжается работа по применению опыта ASAN xidmət в этой стране.

    Было затронуто сотрудничество в научной и образовательной сферах, отмечено, что еще в советское время в Азербайджане обучались многие студенты из Сомали, эта традиция продолжается и сегодня. В этом контексте было сообщено, что студенты из Сомали обучаются в Азербайджане по стипендии имени Гейдара Алиева.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев Абдинур Дахир Фидоу Сомали
    İlham Əliyev Somalinin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB
    President Ilham Aliyev receives newly appointed ambassador of Somalia to Azerbaijan

