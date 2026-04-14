В Иране заявили о готовности принять участие в чемпионате мира по футболу в США
- 14 апреля, 2026
- 13:55
Министр спорта и молодежи Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная сборная страны может принять участие в матчах чемпионата мира по футболу в США.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на иранские медиа.
Чемпионат мира по футболу, который стартует в июне, пройдет в США, Канаде и Мексике. Власти США заявили, что Ирану будет разрешено принять участие в турнире.
Ранее иранская команда попросила провести матчи в Мексике, но Международная федерация футбола отклонила эту просьбу.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.