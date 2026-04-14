В Иране заявили о готовности принять участие в чемпионате мира по футболу в США

Министр спорта и молодежи Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная сборная страны может принять участие в матчах чемпионата мира по футболу в США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на иранские медиа.

Чемпионат мира по футболу, который стартует в июне, пройдет в США, Канаде и Мексике. Власти США заявили, что Ирану будет разрешено принять участие в турнире.

Ранее иранская команда попросила провести матчи в Мексике, но Международная федерация футбола отклонила эту просьбу.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.