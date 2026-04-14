İran ABŞ-də futbol üzrə dünya çempionatında iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib
- 14 aprel, 2026
- 14:21
İranın idman və gənclər naziri Əhməd Dünyamalı ölkənin milli yığmasının ABŞ-də futbol üzrə dünya çempionatının matçlarında iştirak edə biləcəyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediasına istinadən "Fox News" telekanalı məlumat yayıb.
İyunda start götürəcək futbol üzrə dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. ABŞ hakimiyyəti İranın turnirdə iştirakına icazə veriləcəyini bəyan edib.
Daha əvvəl İran komandası matçların Meksikada keçirilməsini xahiş etmişdi, lakin Beynəlxalq Futbol Federasiyası bu xahişi rədd edib.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib. Saatlarla davam edən müzakirələr razılaşma əldə edilmədən başa çatıb.