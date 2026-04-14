Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Кремле считают, что россияне понимают причины ограничения интернета в РФ

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 13:46
    В Кремле считают, что россияне понимают причины ограничения интернета в РФ

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет полностью нормализована после того, как отпадет необходимость в действующих ограничениях.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом он сообщил на брифинге.

    "Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована", - сказал он.

    Он также считает, что большинство граждан РФ понимает причины введения ограничений, включая работу интернета и некоторых мессенджеров.

    По его словам, текущие меры обусловлены соображениями безопасности. "Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность и необходимость этих мер", - добавил представитель Кремля.

    Отметим, с 1 марта 2026 года в России расширяются полномочия Роскомнадзора, ФСБ и Минцифры по управлению рунетом, позволяя отключать его от глобальной сети. Новые правила действуют до 1 марта 2032 года, усиливая контроль над инфраструктурой и обеспечивая возможность блокировки сайтов.

    Дмитрий Песков Ограничение Интернета Россия Российско-украинский конфликт

    Последние новости

    14:58

    Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в "зеленый коридор" из Азербайджана в любом статусе

    Энергетика
    14:53

    Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

    Другие страны
    14:49

    Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

    Другие страны
    14:37

    Педро Санчес: КНР - единственная страна, способная завершить конфликт на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:29

    РФ атаковала Печенежское водохранилище в Украине

    Другие страны
    14:22

    МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированию

    Внешняя политика
    14:21

    Народный артист Магсуд Мамедов похоронен на Второй Почетной аллее

    Искусство
    14:12

    Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки США

    Другие страны
    14:08

    Турпоток в Азербайджан из США вырос на 20%

    Туризм
    Лента новостей