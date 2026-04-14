В Кремле считают, что россияне понимают причины ограничения интернета в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет полностью нормализована после того, как отпадет необходимость в действующих ограничениях.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом он сообщил на брифинге.

"Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована", - сказал он.

Он также считает, что большинство граждан РФ понимает причины введения ограничений, включая работу интернета и некоторых мессенджеров.

По его словам, текущие меры обусловлены соображениями безопасности. "Эти меры принимаются, и, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность и необходимость этих мер", - добавил представитель Кремля.

Отметим, с 1 марта 2026 года в России расширяются полномочия Роскомнадзора, ФСБ и Минцифры по управлению рунетом, позволяя отключать его от глобальной сети. Новые правила действуют до 1 марта 2032 года, усиливая контроль над инфраструктурой и обеспечивая возможность блокировки сайтов.