    Экс-премьер Польши Моравецкий может стать фигурантом дела о коррупции

    • 14 апреля, 2026
    • 13:42
    Экс-премьер Польши Моравецкий может стать фигурантом дела о коррупции

    Бывшему премьеру Польши Матеушу Моравецкому могут быть предъявлены обвинения по делу о злоупотреблениях в Государственном агентстве стратегических резервов (RARS).

    Как сообщает Report со ссылкой на польские медиа, речь идет о расследовании, связанном с возможным выводом сотен миллионов злотых через схемы с участием приближенных к власти компаний.

    По данным источников, прокуратура активизировала расследование после кадровых изменений, направленных на ускорение дел против политиков. В рамках дела уже допрошены и привлечены к ответственности ряд фигурантов, включая предпринимателей и бывших чиновников, связанных с закупками через RARS.

    Следствие считает, что через посредников осуществлялись поставки товаров по завышенным ценам, при этом часть продукции была ненадлежащего качества. В частности, речь идет о закупке генераторов для Украины, на которой отдельные компании получили многомиллионную прибыль.

    Новые показания и собранные доказательства могут лечь в основу обвинений против Моравецкого, в том числе о недостаточном контроле за деятельностью агентства, которое он курировал в период пребывания на посту премьера.

    Последние новости

    14:58

    Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в "зеленый коридор" из Азербайджана в любом статусе

    Энергетика
    14:53

    Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

    Другие страны
    14:49

    Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненые

    Другие страны
    14:37

    Педро Санчес: КНР - единственная страна, способная завершить конфликт на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:29

    РФ атаковала Печенежское водохранилище в Украине

    Другие страны
    14:22

    МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированию

    Внешняя политика
    14:21

    Народный артист Магсуд Мамедов похоронен на Второй Почетной аллее

    Искусство
    14:12

    Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки США

    Другие страны
    14:08

    Турпоток в Азербайджан из США вырос на 20%

    Туризм
    Лента новостей