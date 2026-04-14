Экс-премьер Польши Моравецкий может стать фигурантом дела о коррупции
- 14 апреля, 2026
- 13:42
Бывшему премьеру Польши Матеушу Моравецкому могут быть предъявлены обвинения по делу о злоупотреблениях в Государственном агентстве стратегических резервов (RARS).
Как сообщает Report со ссылкой на польские медиа, речь идет о расследовании, связанном с возможным выводом сотен миллионов злотых через схемы с участием приближенных к власти компаний.
По данным источников, прокуратура активизировала расследование после кадровых изменений, направленных на ускорение дел против политиков. В рамках дела уже допрошены и привлечены к ответственности ряд фигурантов, включая предпринимателей и бывших чиновников, связанных с закупками через RARS.
Следствие считает, что через посредников осуществлялись поставки товаров по завышенным ценам, при этом часть продукции была ненадлежащего качества. В частности, речь идет о закупке генераторов для Украины, на которой отдельные компании получили многомиллионную прибыль.
Новые показания и собранные доказательства могут лечь в основу обвинений против Моравецкого, в том числе о недостаточном контроле за деятельностью агентства, которое он курировал в период пребывания на посту премьера.