    Пашинян обсудил с министром-делегатом Франции мир на Южном Кавказе

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Хаддад обменялись мнениями по вопросам Южного Кавказа, включая обеспечение мира и стабильности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские медиа.

    На встрече стороны обсудили спектр вопросов армяно-французской двусторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

    Пашинян и Хаддад также затронули тему взаимодействия Армении с Европейским союзом, и подготовку к саммиту Европейского политического сообщества в Ереване.

    По итогам встречи была подчеркнута важность продолжения активного политического диалога и расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Никол Пашинян Бенжамен Хаддад МИД Франции Южный Кавказ Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan Fransanın nazir-nümayəndəsi ilə Cənubi Qafqazda sülhü müzakirə edib

