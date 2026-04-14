Пашинян обсудил с министром-делегатом Франции мир на Южном Кавказе
В регионе
- 14 апреля, 2026
- 13:55
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Хаддад обменялись мнениями по вопросам Южного Кавказа, включая обеспечение мира и стабильности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские медиа.
На встрече стороны обсудили спектр вопросов армяно-французской двусторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.
Пашинян и Хаддад также затронули тему взаимодействия Армении с Европейским союзом, и подготовку к саммиту Европейского политического сообщества в Ереване.
По итогам встречи была подчеркнута важность продолжения активного политического диалога и расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.
