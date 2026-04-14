Южная Корея примет участие в конференции по стабилизации в Ормузе

Южная Корея примет участие в многосторонней онлайн-встрече, посвященной совместным усилиям по стабилизации ситуации в Ормузском проливе, которая пройдет в среду.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что встреча станет продолжением совещания военных специалистов из 40 стран, прошедшего ранее в этом месяце под эгидой Великобритании в целях обсуждения вариантов обеспечения безопасности в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

Во встрече примет участие замминистра иностранных дел Кореи Чон Ый Хэ. Переговоры пройдут под совместным руководством Великобритании и Франции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерениях Парижа провести совместно с Лондоном конференцию стран, готовых принять участие в оборонительной миссии в Ормузском проливе после прекращения боевых действий в регионе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему времени (18:00 по бакинскому) начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.