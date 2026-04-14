    Министр: Белград обсуждает с Баку поставку в Сербию до 1 млрд кубометров газа в год

    Энергетика
    • 14 апреля, 2026
    • 13:42
    Белград в рамках переговоров с представителями Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) обсуждает возможность увеличения поставок азербайджанского газа в Сербию до 0,9 млрд кубометров в год.

    Об этом в интервью Report сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    По ее словам, за три года партнерства объем поставок газа из Азербайджана в Сербию удвоился, составив в 2025 году порядка 2 млн кубометров в сутки (на пике - ред.).

    "После ввода в эксплуатацию газовой электростанции в Нише в 2030 году планируется наращивание поставок до 1,4 млрд кубометров (в год - ред.)", - подчеркнула министр.

    Джедович-Ханданович отметила, что по оценкам, для функционирования газовой электростанции в Нише необходимо около 600 млн кубометров газа в год.

    "Именно поэтому мы рассматриваем SOCAR в качестве долгосрочного партнера в обеспечении энергетической безопасности Сербии", - добавила она.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Дубравка Джедович-Ханданович Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Поставки газа Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии
    Azərbaycan və Serbiya qaz tədarükünün illik həcminin 1 milyard kubmetrə çatdırılmasını müzakirə edir

