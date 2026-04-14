Министр: Белград обсуждает с Баку поставку в Сербию до 1 млрд кубометров газа в год

Белград в рамках переговоров с представителями Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) обсуждает возможность увеличения поставок азербайджанского газа в Сербию до 0,9 млрд кубометров в год.

Об этом в интервью Report сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, за три года партнерства объем поставок газа из Азербайджана в Сербию удвоился, составив в 2025 году порядка 2 млн кубометров в сутки (на пике - ред.).

"После ввода в эксплуатацию газовой электростанции в Нише в 2030 году планируется наращивание поставок до 1,4 млрд кубометров (в год - ред.)", - подчеркнула министр.

Джедович-Ханданович отметила, что по оценкам, для функционирования газовой электростанции в Нише необходимо около 600 млн кубометров газа в год.

"Именно поэтому мы рассматриваем SOCAR в качестве долгосрочного партнера в обеспечении энергетической безопасности Сербии", - добавила она.

