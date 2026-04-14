Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на 3 года после войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на три года после завершения российско-украинской войны.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Верховной Раде Украины, в Бюджетном кодексе будет создан отдельный спецфонд, который будет выполнять посредническую и контрольную роль в финансировании армии из бюджета и других источников помощи.

В Раде сообщили, что данный закон является одним из основных требований Международного валютного фонда для продолжения финансовой поддержки Украины.

Отметим, что в 2014 году в связи с планами перехода на профессиональную армию военный призыв в Украине был отменен, и граждане привлекались в вооруженные силы на контрактной основе.

После аннексии Крыма в 2014 году в стране была объявлена частичная мобилизация. После военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года была объявлена полная мобилизация.