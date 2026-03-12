AP: Напавшего на синагогу в Мичигане застрелили сотрудники охраны - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники охраны крупнейшей в США реформистской синагоги в штате Мичиган застрелили вооруженного винтовкой мужчину, который протаранил здание на автомобиле.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, после того как автомобиль злоумышленника врезался в здание, транспортное средство загорелось. Находившиеся на объекте охранники вступили в перестрелку с нападавшим, в результате чего он получил смертельное ранение.

Шериф округа Окленд Майк Бушар официально подтвердил факт применения оружия службой безопасности против нападавшего. Следователи работают над установлением личности убитого и выяснением мотивов его действий.

22:13

Сегодня в синагоге "Темпл Исраэль" в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган прозошел вооруженный инцидент.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила полиция штата Мичиган.

Сообщается, что кадры, снятые с воздуха над синагогой, показали клубы дыма, поднимающиеся с крыши здания, а рядом находились полицейские и пожарные машины.

В свою очередь, шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил в эфире CNN: "На данный момент подтверждено, что никто не пострадал, за исключением, возможно, стрелка".

Согласно информации на сайте синагоги Temple Israel, в ней действует центр раннего развития, предоставляющий услуги по уходу и обучению детям в возрасте от 6 недель.

"Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия вместе с партнерами в Мичигане и реагируют на очевидное столкновение автомобиля и стрельбу возле синагоги Темпл Исраэль в Вест-Блумфилд-Тауншип, штат Мичиган", - написал директор ФБР Каш Патель на своей странице соцсети X.

Еврейская федерация Детройта разместила на своей странице в Facebook сообщение о том, что ее филиалы "в настоящее время находятся в режиме превентивной изоляции" в связи с инцидентом в храме "Семья Исраэль".

Напомним, что еврейские организации по всей территории Соединенных Штатов работают в условиях усиленной охраны с тех пор, как 28 февраля американские и израильские военные самолеты начали массированные авиаудары по Ирану.