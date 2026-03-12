İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    ABŞ-da sinaqoqa hücum edən silahlı şəxs öldürülüb

    • 12 mart, 2026
    • 23:02
    ABŞ-da sinaqoqa hücum edən silahlı şəxs öldürülüb

    ABŞ-nin Miçiqan ştatının Vest-Blumfild şəhərindəki sinaqoqa hücum edilib.

    "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, hələ adı açıqlanmayan şəxs sinaqoqun binasına avtomobilini çırpıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi alovlanıb.

    Hadisədən sonra silahlı şəxs təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən öldürülüb. Oakland dairəsinin şerifi Mayk Buşar rəsmi olaraq təhlükəsizlik işçilərinin təcavüzkara qarşı ölümcül güc tətbiq etdiyini təsdiqləyib.

    Müstəntiqlər ölənin şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün çalışırlar.

