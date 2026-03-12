ABŞ-da sinaqoqa hücum edən silahlı şəxs öldürülüb
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 23:02
ABŞ-nin Miçiqan ştatının Vest-Blumfild şəhərindəki sinaqoqa hücum edilib.
"Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, hələ adı açıqlanmayan şəxs sinaqoqun binasına avtomobilini çırpıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi alovlanıb.
Hadisədən sonra silahlı şəxs təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən öldürülüb. Oakland dairəsinin şerifi Mayk Buşar rəsmi olaraq təhlükəsizlik işçilərinin təcavüzkara qarşı ölümcül güc tətbiq etdiyini təsdiqləyib.
Müstəntiqlər ölənin şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün çalışırlar.
