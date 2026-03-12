Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Пентагон: Операцию против Ирана поддерживает большинство стран Европы

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 21:56
    Пентагон: Операцию против Ирана поддерживает большинство стран Европы

    Подавляющее большинство европейских стран оказывает активную военную поддержку США в ходе операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса.

    "Я бы сказал, что в общем и целом подавляющее большинство наших европейских союзников - особенно на уровне военных - чрезвычайно поддерживает [кампанию против Ирана]. Они предоставляют доступ к базированию и право на пересечение их воздушного пространства", - сказал военачальник.

    Гринкевич пояснил, что эти решения европейцев позволяют обеспечивать в том числе дозаправку воздушных судов, которые летят из США, а также перемещение значительной части грузов военного назначения в рамках операции против Ирана.

    Публично известно о тех европейских странах, которые "не действовали достаточно быстро" или не предоставили Вашингтону запрошенный доступ, напомнил генерал. "Однако под этой верхушкой айсберга в Европе намного больше поддержки событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке", - подчеркнул Гринкевич.

    Пентагон удар по Ирану Алексус Гринкевич Европа
    Ты - Король

    Последние новости

    22:09

    Моди призвал к дипломатическому решению конфликта между Ираном и США

    В регионе
    22:03

    Гюльтекин Ширинова взяла серебро ЧЕ по борьбе в Сербии

    Индивидуальные
    21:56

    Пентагон: Операцию против Ирана поддерживает большинство стран Европы

    Другие страны
    21:47

    Глава МИД Армении и вице-президент Швейцарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    21:41

    Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотников

    Другие страны
    21:31
    Фото

    Азербайджан и Сербия обсудили в США сотрудничество в сфере прав женщин

    Внешняя политика
    21:29

    Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН

    В регионе
    21:19

    В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине

    Происшествия
    21:16

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей