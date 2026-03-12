Пентагон: Операцию против Ирана поддерживает большинство стран Европы

Подавляющее большинство европейских стран оказывает активную военную поддержку США в ходе операции против Ирана.

Как передает Report, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса.

"Я бы сказал, что в общем и целом подавляющее большинство наших европейских союзников - особенно на уровне военных - чрезвычайно поддерживает [кампанию против Ирана]. Они предоставляют доступ к базированию и право на пересечение их воздушного пространства", - сказал военачальник.

Гринкевич пояснил, что эти решения европейцев позволяют обеспечивать в том числе дозаправку воздушных судов, которые летят из США, а также перемещение значительной части грузов военного назначения в рамках операции против Ирана.

Публично известно о тех европейских странах, которые "не действовали достаточно быстро" или не предоставили Вашингтону запрошенный доступ, напомнил генерал. "Однако под этой верхушкой айсберга в Европе намного больше поддержки событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке", - подчеркнул Гринкевич.