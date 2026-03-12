İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədir

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 19:56
    Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədir

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Hər il Ramazan ayında həmrəylik səfəri edirəm. Bu dəfə mən, BMT-dəki fəaliyyətim dövründə ən çox sayda qaçqın qəbul edən türk xalqının səxavətinə ehtiramımı bildirmək üçün Türkiyədəyəm", - o yazıb.

    Antonio Quterreş
    Foto
