Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədir
Region
- 12 mart, 2026
- 19:56
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Hər il Ramazan ayında həmrəylik səfəri edirəm. Bu dəfə mən, BMT-dəki fəaliyyətim dövründə ən çox sayda qaçqın qəbul edən türk xalqının səxavətinə ehtiramımı bildirmək üçün Türkiyədəyəm", - o yazıb.
Son xəbərlər
20:11
BMT baş katibi: Süni intellekt şiddət riskini artırırRegion
20:06
Foto
Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbFərdi
20:06
Bu gün üçüncü Qədr gecəsidirDin
20:00
Quterreş "Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı"na layiq görülübRegion
19:58
Tramp İran yığmasının futbol üzrə Dünya Çempionatında iştirakına qarşı çıxıbDigər ölkələr
19:56
Foto
Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədirRegion
19:55
Şahbaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdədirDigər ölkələr
19:44
Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Neftçi" İK və "Araz-Naxçıvan" qələbə qazanıbFutbol
19:37