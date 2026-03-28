Stiv Uitkoff: ABŞ İrandan nizamlama təklifinə cavab gözləyir
- 28 mart, 2026
- 02:52
Amerika Birləşmiş Ştatları konfliktlə bağlı 15 maddəlik nizamlama təklifinə İrandan cavab gözləyir.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Mayamidə keçirilən investisiya forumunda deyib.
"Bizim iranlıların bir müddətdir əldə etdiyi 15 maddəlik razılaşmamız var. Onların cavabını gözləyirik", - o qeyd edib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.