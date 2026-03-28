    Stiv Uitkoff: ABŞ İrandan nizamlama təklifinə cavab gözləyir

    Stiv Uitkoff: ABŞ İrandan nizamlama təklifinə cavab gözləyir

    Amerika Birləşmiş Ştatları konfliktlə bağlı 15 maddəlik nizamlama təklifinə İrandan cavab gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Mayamidə keçirilən investisiya forumunda deyib.

    "Bizim iranlıların bir müddətdir əldə etdiyi 15 maddəlik razılaşmamız var. Onların cavabını gözləyirik", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Стив Уиткофф: США ожидают от Ирана ответа на свое предложение по урегулированию

    Son xəbərlər

    02:52

    Stiv Uitkoff: ABŞ İrandan nizamlama təklifinə cavab gözləyir

    Digər ölkələr
    02:38

    Burhanəddin Duran: Azərbaycanla bir sıra sahələrdə kommunikasiya körpüsü qurmağı hədəf seçmişik

    Media
    02:22

    BMT Hörmüz boğazı üzrə İşçi Qrupun işinə neft daşınmalarını daxil etməyəcək

    Digər ölkələr
    01:56

    AEBA İsrailin İranın uran zavodununa hücumunu araşdırır - YENİLƏNİB

    Region
    01:43

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər azərbaycanlı qadının üstünə benzin töküb yandırdılar

    Daxili siyasət
    01:26

    ABŞ və İsrail İranda ağır su zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    00:57

    Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyi üzrə BMT-nin İşçi Qrupu yaradılıb

    Digər ölkələr
    00:31

    Ərdoğan: İrana qarşı müharibənin bədəlini tərəflərlə yanaşı, bütün bəşəriyyət ödəyir

    Region
    00:11
    Foto
    Video

    FHN: Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 18 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti