Стив Уиткофф: США ожидают от Ирана ответа на свое предложение по урегулированию
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 01:52
Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение из 15 пунктов по урегулированию конфликта.
Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на инвестиционном форуме в Майами.
"У нас есть сделка из 15 пунктов, которая находится у иранцев некоторое время. Мы ожидаем ответа от них", - отметил он.
Последние новости
01:19
МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строяВ регионе
00:53
Фото
Видео
В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшаяПроисшествия
00:22
Израиль нанес удары по военной промышленности Ирана в районе ТегеранаВ регионе
23:55
В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и АльборзеВ регионе
23:38
Израиль начал новую волну ударов по ТегерануДругие страны
23:21
Посольство США предупредило об угрозе атак на американские университеты в ИракеДругие страны
23:03
В Израиле на химпредприятии произошел пожар после падения осколка ракетыДругие страны
23:02
Фото
Видео
Премьер-министр Пакистана обсудил двусторонние отношения с главой МИД ТурцииДругие страны
22:49