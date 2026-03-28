Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Стив Уиткофф: США ожидают от Ирана ответа на свое предложение по урегулированию

    Стив Уиткофф: США ожидают от Ирана ответа на свое предложение по урегулированию

    Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение из 15 пунктов по урегулированию конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на инвестиционном форуме в Майами.

    "У нас есть сделка из 15 пунктов, которая находится у иранцев некоторое время. Мы ожидаем ответа от них", - отметил он.

    Stiv Uitkoff: ABŞ İrandan nizamlama təklifinə cavab gözləyir

    МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строя

    В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая

    Израиль нанес удары по военной промышленности Ирана в районе Тегерана

    В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и Альборзе

    Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

    Посольство США предупредило об угрозе атак на американские университеты в Ираке

    В Израиле на химпредприятии произошел пожар после падения осколка ракеты

    Премьер-министр Пакистана обсудил двусторонние отношения с главой МИД Турции

    В Италии из музея под Пармой украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

