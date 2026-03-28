Стив Уиткофф: США ожидают от Ирана ответа на свое предложение по урегулированию

Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение из 15 пунктов по урегулированию конфликта.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на инвестиционном форуме в Майами.

"У нас есть сделка из 15 пунктов, которая находится у иранцев некоторое время. Мы ожидаем ответа от них", - отметил он.