    Tramp: ABŞ-nin növbəti hədəfi Kuba olacaq

    Tramp: ABŞ-nin növbəti hədəfi Kuba olacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Kuba Vaşinqtonun növbəti hədəfi ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Mayamidə keçirilən investisiya forumunda bildirib.

    "Mən böyük bir ordu qurmuşam. Demişdim ki, onlardan istifadə etmək lazım deyil, amma bəzən istifadə etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, növbəti Kubadır", - o qeyd edib.

    Bununla belə, Amerika lideri ABŞ-nin Kuba ilə bağlı mümkün gələcək hərəkətlərinin təfərrüatlarını açıqlamayıb.

    Donald Tramp Hərbi hədəf ABŞ ordusu
    Трамп: Куба станет следующей целью США

