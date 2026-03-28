Трамп: Куба станет следующей целью США
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 03:04
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может стать следующей целью Вашингтона.
Как передает Report, об этом он сказал, выступая на инвестиционном форуме в Майами.
"Я создал великие вооруженные силы. Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая", - отметил он.
При этом американский лидер не стал раскрывать детали возможных дальнейших действий США в отношении Кубы.
