Трамп: Куба станет следующей целью США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может стать следующей целью Вашингтона.

Как передает Report, об этом он сказал, выступая на инвестиционном форуме в Майами.

"Я создал великие вооруженные силы. Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая", - отметил он.

При этом американский лидер не стал раскрывать детали возможных дальнейших действий США в отношении Кубы.