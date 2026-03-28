Bolqarıstan qiymət artımı səbəbindən biznesə 100 milyon avro kompensasiya ayıracaq
Digər ölkələr
- 28 mart, 2026
- 05:18
Bolqarıstanın texniki hökuməti ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatından sonra qiymətlərin artımı səbəbindən biznesə kompensasiya ödəməyə hazır olduğunu açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Baş nazir Andrey Qyurov bunu brifinqdə açıqlayıb.
"Qiymət artımlarının qarşısını almaq və əhalinin alıcılıq qabiliyyətini qorumaq üçün müxtəlif sektorlarda sabitliyi təmin edəcək tədbirlər paketi hazırlamışıq", - o deyib.
Baş nazir əlavə edib ki, nəqliyyat şirkətlərinə, eləcə də yol daşımaları və kənd təsərrüfatı sektorlarındakı müəssisələrə prioritet dəstək göstəriləcək.
Bundan əlavə, elektrik enerjisi qiymətlərinin artması səbəbindən kompensasiya nəzərdə tutulur.
Ümumilikdə, biznesə dəstək üçün 100 milyon avro ayrılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
05:38
Rubio: ABŞ və Rusiya arasında dialoq vacibdirDigər ölkələr
05:18
Bolqarıstan qiymət artımı səbəbindən biznesə 100 milyon avro kompensasiya ayıracaqDigər ölkələr
04:57
Rubio: Kubada idarəetmə sistemi dəyişdirilməlidirDigər ölkələr
04:29
Tramp DTN-in şatdaununa görə fövqəladə vəziyyət elan edibDigər ölkələr
04:02
Foto
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında media və kommunikasiyada əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi müzakirə edilibMedia
03:49
Foto
Dünya Bankı Serbiyanın qaz sektoru layihələrinə dəstək verəcəyini bildiribDigər ölkələr
03:37
Merts: İran ətrafında münaqişə NATO-nun müharibəsi deyilDigər ölkələr
03:11
Tramp: ABŞ-nin növbəti hədəfi Kuba olacaqDigər ölkələr
02:52